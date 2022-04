AE Topo-Drone, entreprise créée en 2016 sur le bassin Annécien, dans la région Rhône Alpes.

Créer par Antoine Elleboudt, Technicien Topographe disposant d’une expérience de 13 ans dans le métier de géomètre-topographe.



AE Topo-Drone propose à ses clients des prestations de topographie, combinant les relevés traditionnels par station total et GPS et le relevé photogrammétrique et prise de vue par drone.



Zone d’intervantion



AE Topo-Drone est situé au 1140 route de Thônes à Faverges-Seythenex en Haute-Savoie, entre Annecy et Albertville et intervient sur la région Rhône Alpes.



Mes compétences :

Télé-pilote Drone

COVADIS V14

AutoCAD Map3d 2016