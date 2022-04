Antoine ENSMINGER

Les agences Le Veodrome sont des lieux dédiés aux voitures d’occasions et 10 kilomètres de toutes les marques et de toutes les catégories.



Leurs raisons d'exister est de donner un niveau de service et de satisfaction exceptionnel à des tarifs inférieurs aux standards du marché.



Comment peut-on acheter sa voiture autrement.



Nous recrutons:

- Responsables d'Agence.

- Conseillers Client.

- Assistante administrative (Strasbourg)



Nos agences Le VEODROME:

- Strasbourg : 12 Rue Emile Mathis 67800 Bischheim.

- Dijon :8 Rue des Ardennes 21000 Dijon.

- Nancy : 14 Rue du Saintois 54520 Laxou.

- Mulhouse : 6 Rue de L'ill 68110 Illzach.

- Besançon : 1 Impasse Gougeot 25770 Franois.



Envoyer candidature par mail à l'adresse : antoineensminger@leveodrome.com