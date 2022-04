Antoine EVEQUE

Doté d’un double diplôme d’ingénieur ESTP-ENSAM, j’intègre en mars 2011 ICADE Promotion, au pôle Equipements Publics et Santé. En tant que responsable de projets, j’assure des missions de promotion, de mandats et d’assistance complète à Maîtrise d’Ouvrage depuis la phase programmation jusqu’à la livraison de l’opération.

J’intégre courant 2012 l’équipe de Maîtrise d’Ouvrage du projet de rénovation du Parc Zoologique de Paris (anciennement Zoo de Vincennes), projet s’inscrivant dans le cadre d’un Partenariat Public-Privé (PPP) représentant un investissement total de 167 millions d’euros.

Je rejoins en février 2015 les équipes de la Promotion Tertiaire pour prendre en charge des projets de bureaux en VEFA.



Mes compétences :

Ténacité

Gestion technique, financière et adm. de proj

Faculté d'adaptation

Organisation et méthode

Gestion juridique de projet