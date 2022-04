Antoine FABIANI

* NOV 1996 -MAI 99 :GROUPE ROSIERES (N°2 de l'électromenager )

Commercial sur la Région Parisienne





* Mai 99 - SEPT 2003 : GROUPE ENVERGURE (N°2 de l'Hotellerie)



- Mai 99 - Nov 2000 : Commercial site Marne La Vallée :





- Nov 2000 - sept 2003 : Commercial grands comptes

pour les entreprises

CA Généré : 1 Millions d'euros







- Société Brink's Evolution : sept 2003 à ce jour



Sept 2003 - DEC 2012 :chargé d'affaires national

pour la commercialisation de

sacs et produits de sécurité

Ca Généré :3/4 Millions d'Euros



Janv 2013 - à CE JOUR :chargé d'affaires France et International

pour la commercialisation de sacs et produits de sécurité :

- Développement de l'ensemble des banques mutualistes et de grands comptes

grande distribution sur le territoire Francais

- Développement à l'international des grands comptes bancaires et commerce en particulier

sur le territoire belge et luxembourgeois

ca généré : 4 à 5 millions d'Euros







Sept 1994 - Janvier 1995 : Service Militaire

Enseigne de vaisseau de réserve

Adjoint de service sur le Porte

Avions FOCH



1990- 1994 : Lincoln International Business School

specialité Marketing et commerce

International



Mes compétences :

Vente

Export

Développement commercial