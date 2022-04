Antoine FABIANO

Mon activité d'expert en automobiles m'amène à gérer pas mal de dossiers en R C P et PJ. Ma formation complémentaire en traitement de dossiers spécifiques en 2 roues fait de moi l'Expert moto reconnu sur la Région PA-CA. Aussi mes différents stages en poids-lourds et matériels en travaux publics permettent l'instruction des dossiers sinistres . Bien entendu les véhicules légers et de collections sont comme les 2 roues mes dossiers quotidiens. Ma réputation d'homme intrègre me rapporte la confiance unanime des professionnels avec qui j'œuvre en commun. Cela m'a propulsé au statut d'Expert Conseil Régional FNA PA-CA . Je me tiens à la disposition de chacun d'entre vous soit pour des conseils soit pour collaborer de façon pérenne .



Mes compétences :

Ponctuelle