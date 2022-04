Antoine FERRERO

Intéressé par la logistique depuis le début de ma formation j’ai acquis certains réflexes professionnels au court de ma période d’alternance comme l’autonomie, la prise d’initiative et la ponctualité. Curieux d’apprendre mon ambition est de poursuivre le plus loin possible dans ce domaine.



Mes compétences :

Logiciel Reflex

Gestion des stocks

Microsoft Office

CACES 1.3.5

Gestion de flux

Réceptionner les stocks

Inventaire

Préparation physique