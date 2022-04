Antoine FIEULAINE

Issu d'une formation d'ingénieur en informatique, j'ai rapidement orienté ma carrière vers la technologie Java/JEE s'orientant autour des produits Oracle (ADF / TopLink / Weblogic).



De nature curieuse et aimant apprendre tous les jours, j'ai au fil des missions réalisées avec des sociétés de services, pu parfaire mes compétences techniques en JEE mais aussi en acquérir de nouvelles sur des produits Oracle comme Oracle Data Integrator et Oracle Service Bus, ainsi que sur de la mobilité avec Android et de la GED avec Nuxeo.



Mon parcours n'est malgré tout pas qu'une évolution des compétences techniques mais également humaines grâce à la collaboration avec des équipes distantes (Etats Unis, Inde, Tunisie).

Pendant 3 ans j'ai également assuré différentes missions en tant que Chef de projet MOE m'ayant permis de développer mes sens du relationnel, d'écoute, de conseil et de ténacité.



Parfaitement adapté au travail en équipe ou seul, je ne conçois cependant pas des projets sans le partage de connaissances et l'évolution de l'individu. Autant être tous gagnant.



Je suis à ce jour un consultant d'EXL Group, société qui partage ma vision du monde professionnel, spécialisé sur l'offre d'Oracle Fusion Middleware.



Mes compétences :

Android

Scrum

J2EE

Drupal

Web

JBOSS

Oracle Data Integrator

GED

JEE

ADF/JEE/J2EE

ADF faces Oracle

Entreprise Service Bus

SOA

Weblogic

MOE

Tomcat

JSF/JSP/Struts/Hibernate

Oracle Soa suite

ADF