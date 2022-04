Antoine FILLAULT

Ingénieur de formation, voilà plus de cinq ans que j’ai en charge la responsabilité de différentes conduites de projets de la phase conception-étude à la phase réalisation au sein de diverses entreprises dans le bâtiment puis dans les énergies renouvelables.



Mon objectif est de poursuivre sur cette voie en consacrant toute mon énergie à des projets dédiés dans l'idéal à l’environnement et aux énergies renouvelables.



Ma principale qualité est la communication : qu’elle soit en faveur du management, du commerce, de la négociation, de la concertation, de la diplomatie. Je sais m’adapter très vite à tout contexte et à tout type de public (publique, privé, particulier, professionnel, PME, grand groupe) et à faire preuve de discernement.



J'aime mon métier dans le fond (projets d'intérêt collectif) et dans la forme (diversité au quotidien)



Mes compétences :

Visual Basic for Applications

Microsoft Excel

AutoCAD

CRM analytique

Diplomatie

Concertation

Concertation publique

Prospection commerciale

Gestion de projet

Négociation commerciale

Management