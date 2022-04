Antoine FINCATI

Après presque 2 années passé sur un site de production industrielle Vallourec (fabrication de tube en acier), je rejoins en 2013 le siège social du groupe Vallourec à Boulogne-Billancourt.

Suite à une première mission réussi sur le suivi du ramp-up d'une nouvelle usine brésilienne, j'ai assumé le rôle de coordinateur de la région EAMEA (Europe, Afrique, Moyen-Orient, Asie Pacifique) dans le secteur de l'Oil and Gas (OCTG). Ce rôle de coordinateur intègre 22 sociétés dont 6 usines de production, sur des taches financière tel que les clotures mensuelles, reporting, budget avec révision et analyses d'écarts, plan stratégique. Passionné par la finance et le secteur industrielle, je reste à l'écoute de nouvelle opportunité susceptible de donner un nouvel essor à ma carrière, car in finé, la vie est toujours faite d'opportunité.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Comptabilité

Commercial

Communication

Informatique

Sociable

Dynamique

BFC / Manitude / Qlikview / Analytics / Sap / Micr