Antoine FLAMENT

Je suis à la recherche d'une entreprise pouvant m'accueillir en contrat d'apprentissage en alternance avec l'IUT de Ville d'Avray /UFR SITEC Paris10 pendant ma troisième année de licence en Sciences Pour l’Ingénieur. J'aborderai ma période d'alternance de septembre 2018 à juin 2019 sur un rythme de 3 semaines en entreprise, 3 semaines à l'IUT.



Mon intérêt pour l'électronique et la mécanique m'a amené à choisir l'option Sciences pour l'Ingénieur dès l'année de première. Les connaissances acquises dans ces matières au cours de mes deux premières années d'études supérieures, ont confirmé mon souhait de me spécialiser en électronique ou en mécanique en dernière année de licence.



Mon projet à terme, est d'intégrer une école d'ingénieur généraliste en alternance (spécialisation maintenance/ Soutien Logistique Intégré) ou à défaut un master en alternance en « Electronique Embarquée & Systèmes de Communication» ou en « mécanique des structures composites (Aéronautique & Eco-conception)».



Dans cette optique, je souhaiterais intégrer une entreprise me permettant d’acquérir une formation concrète, me préparant au mieux au monde du travail.



Votre entreprise est dynamique et innovante dans le domaine de la fabrication de matériel militaire de pointe et pourrait de ce fait, m'apporter l'expérience que je recherche.



Ma motivation et ma grande capacité d'adaptation sont des atouts que je pourrais mettre à votre service. Lors de mes précédentes expériences professionnelles, mon dynamisme, mon autonomie et la qualité de mon travail ont été reconnus.



Je me tiens à votre disposition pour un entretien où je pourrais vous exposer plus en détail mes motivations et mes compétences.



Mes compétences :

Word et Excel très bien maitrisés (C2I obtenu); L