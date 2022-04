Antoine FOURNIER

Travailleur, dynamique, consciencieux et motivé, je dispose d'une solide expérience dans le développement commercial en France et à l'international.

Ayant un grand sens du contact et de la diplomatie, je mets facilement en place un relationnel fort et pérenne avec la clientèle ciblée.

Disposant de compétences en communication, marketing, logistique et parlant couramment anglais, je peux gérer une opération complète à l'international.

J'aime les challenges, je sais m'adapter aux nouveaux défis et je peux trouver et gérer de nouveaux marchés dans des domaines variés.



Mes compétences :

Gestion des conflits

Sens du contact

Service client

Vente

Anglais professionnel

Transport

Exportation

Marketing

Logistique

Développement international

Commerce international