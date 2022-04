Antoine FOURNIER

J'ai terminé ma License en tant qu'ingénieur des mines à l’Université McGill à Montréal, et je suis actuellement à la recherche d’un poste d’ingénieur principalement en Europe, ou en Amérique du Nord. Cependant, je suis mobile et saurais déménager si une réelle opportunité se présente.



Lors des quatre stages de quatre mois que j’ai effectué aux Etats-Unis, en Belgique, en Allemagne et au Canada, j’ai pu développer mes compétences en matière de planification minière, étude de faisabilité de projets miniers, arpentage, travail en laboratoire, relation avec les clients. Cependant, je ne ferme pas la porte à d’autres secteurs.



Parfaitement bilingue en Français et en Anglais, je suis capable de travailler dans les deux langues.

Pour plus d’informations, veuillez consulter mon profile Linkedin : https://ca.linkedin.com/in/fournierantoine .



Mes compétences :

Autocad

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel