Antoine FOURNY

Je suis diplômé d'un Master Marketing et Management Appliqués à l'IDRAC de Nantes. Après avoir choisi la spécialisation Gestion/finance en Master 1, je me suis dirigé vers un Master 2 Management des Organisations et Entreprenariat.



Depuis début mars 2015, je suis promoteur des ventes au sein de la société GERFLOR





Mes compétences :

Relation clients

Analyse financière

Pack office

Analyse stratégique d'entreprise

Analyse stratégique et marketing d'un marché

Marketing stratégique

Technique de vente

Marketing