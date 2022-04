Antoine FRANCOIS

Je suis un ingénieur en agriculture formé à l'agro-écologie et particulièrement intéressé par la création et le développement d'outil d'aide à la décision pour l'agriculture.



Mes différentes expériences professionnelles, en contact direct auprès des agriculteurs, de leurs techniciens, des instituts techniques ou des coopératives agricoles, me confèrent une vision globale de la sphère du conseil agricole.



Mes compétences :

Agronomie

Logiciel R

Etude des systèmes de cultures

Traitement statistique des données

Analyse de la variance