Antoine François GRAIL

4 domaines de compétences :



- Management par l'encadrement de plusieurs personnes, formation sur les produits et machines associées.



- Gestion par la responsabilité d'un atelier de maroquinerie pendant 23 ans (gestion commandes, stocks, expéditions, maitrise des coûts - temps/matières premières...)



- Technique : maintenance et réglage de machines type presses, outils coupants, piqueuses plates, centrale de repassage, convoyeur...Contrôle qualité des produits fabriqués.



- Création d'articles de maroquinerie diverses (sacs, cartables, portefeuilles, étuis de chasse...) de prototypes et collection.



Mes compétences :

atelier maintenance

Autonomie

Chef d'équipe

Création

Créativité

Luxe

Maintenance

Maroquinerie

Qualité

Textile