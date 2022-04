Antoine FRÉVILLE

J'occupe actuellement le poste d'ingénieur R&D et Responsable Qualité au sein de la société Tramico.



Tramico est spécialisée dans la fabrication de joints d'étanchéité pour menuiserie et façade assurant une étanchéité eau/air ainsi qu'une isolation thermique et acoustique.



Mes tâches au sein de Tramico sont variées :

- Développement et suivi de nouvelles formulations

- Définition des rapports de contrôle laboratoire

- Préparation au passage de nouvelles certifications

- Recherche de nouvelles solutions/produits pour répondre à des demandes spécifiques



J'ai à charge également la mise en place de la certification ISO 9001, ainsi que le bon fonctionnement du Système de Management de la Qualité au sein de la société.

Je pilote plusieurs processus :

- Traitement des réclamations clients

- Gestion des outils de contrôle

- Gestion de la documentation et des enregistrements



Mes compétences :

Synthèse chimique

Mise en oeuvre des polymères

Caractérisation des matériaux

Cartographie des processus

Norme ISO 9001

Qualité produit

Gestion de projet

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel