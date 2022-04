Antoine FRÈZE

Doté d’un bon sens de l’organisation, je possède un esprit très logique et un excellent sens de l’observation. Ces qualités m’ont été très utiles et ont été remarquées par l’équipe de l’agence Terre d’Aventure où, pendant quatre mois, j’ai géré les courriers, les commandes et les stocks de fournitures de décembre 2016 à février 2017 et le mois d'août 2017. D’où ma candidature aujourd’hui.

Diplômé de plusieurs formations en multimédia, je bénéficie de plus de 12 ans d’expérience en conception graphique et gestion de site internet.



Mes compétences :

WordPress

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

HTML 5

CSS 3