Antoine FROMION

Tenté par l’aventure de l’entreprise individuelle, j’ai fondé ma propre société de création et d’animation de sites internet en juin 2012. Après bientôt 3 ans, la dynamique et la complémentarité du travail en équipe me manquent. Je souhaite maintenant réorienter ma carrière en intégrant une équipe pluridisciplinaire en agence ou chez l’annonceur dans les métiers du web ou du marketing. Objectifs de ma recherche actuelle.



Mes compétences :

HTML 5 / CSS 3

Adobe Photoshop

Adobe Dreamweaver

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Microsoft Office

Wordpress