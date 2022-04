Bonjour à tous,

Je suis président de l'entreprise SAFE "Centre de Formation" spécialiser dans la sécurité en entreprises



CACES, PPSPS, Document Unique, CHSCT, et tous les travaux à risque du bâtiment Échafaudage, Travaux



acro, HSE, Grues à tour et grues mobiles. Formation de Formateur.



Notre activité est dispensée en France et à l'étranger.



Bien à vous





Mes compétences :

Réactivité

Sécurité

Rigueur