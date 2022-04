Mes derniers emplois ont eu pour objectif la rédaction, l'illustration, la gestion, le suivi de dossiers pour l'obtention d'autorisation de dossiers réglementaires ICPE et loi sur l'eau, en particulier au sujet des carrières, des déchets et des énergies renouvelables (ENCEM, ATDx, LAFARGE GRANULATS). J'ai également eu à ma charge des études d'impact et des études de dangers sur diverses thématiques et procédures (Dépôts de liquide inflammables, ISDI, Eoliennes etc.). En outre, Ingénieur diplômé de l'ENSIL (École Nationale Supérieure des Ingénieurs de Limoges), j'ai reçu pendant 3 ans les enseignements pluridisciplinaires de la formation Eau et Environnement.



Je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans un bureau d'études en tant que chargé d'études sur des thématiques environnementales et réglementaires, à savoir les dossiers ICPE, études d'impact , etc.), afin d’acquérir de nouvelles responsabilités au sein d'un milieu enrichissant et porteur.



Antoine Gambier



Mes compétences :

Loi sur l'eau

Bilan carbone

Gestion de projet

Environnement

Chargé d'affaires

Traitement des eaux

AutoCAD

Cartographie SIG

Étude d'impact

Réglementation ICPE

Microsoft Office

Évaluation environnementale