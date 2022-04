Bonjour,

Je me permets de vous présenter le 12th Art, qui a pour but de regrouper tous les professionnels et passionnés pour les arts en Horlogerie, Bijouterie, Joaillerie et Orfèvrerie en une seule et même classe : la 12ème, inscrite sur la liste de Classification des Arts, comme le cinéma l'est pour la 7ème classe.



Il serait souhaitable que cette information soit diffusée par un maximum de médias, afin de faire entrer dans la conscience collective ce nouvel Art et participer ensemble au rayonnement international de ces quatre métiers d’art rassemblés enfin sous un seul et même Art, le 12ème.



Aussi, ce serait un réel plaisir de vous compter parmi les amis du 12th Art, en vous invitant à lire le "Manifeste du 12th Art" pour découvrir l'histoire passionnante de ces quatre métiers d'arts directement sur le site officiel : http://manifeste-12th-art.com/

En vous souhaitant une agréable lecture, veuillez recevoir mon infinie reconnaissance.



Antoine Gamboni

Auteur du "Manifeste pour le 12th Art"

Créateur et fondateur du 12th Art pour une reconnaissance internationale de l'Horlogerie, Bijouterie, Joaillerie et Orfèvrerie.



"Parce qu’un Maître Horloger, Bijoutier, Joaillier ou Orfèvre est identifiable par ses créations et ses réalisations au même titre qu’un peintre ou qu’un sculpteur, il mérite tout autant la reconnaissance de son art et sa classification".



PS : faite diffuser cette information à tous vos contacts, amis et passionnés comme vous. Merci.



Présence du 12th Art sur les réseaux sociaux :



https://www.amazon.fr/Manifeste-12ème-Art-Antoine-Gamboni/dp/153292173X



https://www.facebook.com/12thArt/



https://www.twitter.com/12thArt



www.linkedin.com/in/12thArt-698ab941



http://fr.viadeo.com/fr/profile/12th.art



https://plus.google.com/u/0/ +AntoineGamboni12thartcom/about



http://www.pinterest.com/12thart/





Célébration du 12.12.2020 - "Journée mondiale du 12th Art pour l'Horlogerie, la Bijouterie, la Joaillerie et l'Orfèvrerie" ® / Celebration of 12.12.2020 - "World Day of the 12th Art for the Watchmaker, the Jeweller, the Gemstone jeweller and the Goldsmithing" ®



Mes compétences :

Conception-Designer en Joaillerie

Luxe

Pierres précieuses

Auteur du Manifeste du 12ème Art

Passion of Arts : H.B.J.O.

Horological CREATIVE

Conception- Design en Horlogerie Fine

AutoCAD