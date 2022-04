Antoine GANNE

La DGMIC, direction générale des médias et des industries culturelles, définit, coordonne et évalue la politique de l’Etat en faveur du développement du pluralisme des médias, de l’industrie publicitaire, de l’ensemble des services de communication au public par voie électronique, de l’industrie phonographique, du livre et de la lecture et de l’économie culturelle. Elle suit les activités du Centre national du cinéma et de l’image animée. Dans ce cadre je suis en charge du secteur des médias privés, de la production audiovisuelle et de la publicité.



Mes compétences :

Audiovisuel

Internet