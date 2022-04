Antoine GARCIA

Après l'obtention d'un BTS Gestion de production à l'EICAR à La Plaine Saint Denis. Je me suis orienté vers 3IS (Institut International de l'Image et Du Son) où j'ai choisi de continuer dans ma spécialité, la Production.



Je suis passionné par le milieu du cinéma et de la télévision. Je compte travailler dans ce milieu à la fin de mes études.



Je suis cinéphile, et regarde tous types de films de toutes les nationalités. J'apprécie particulièrement les films de Clint Eastwood, Jacques Audiard et des frères Coen.



Je recherche dans la cadre de mes études un stage conventionné de 6 mois durant la période de Juin à Décembre.



Mes compétences :

Production

Régisseur