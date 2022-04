Antoine GARCIA (ANTOINE GARCIA)

En 1969, Antoine GARCIA obtient son diplôme dIngénieur Centrale Marseille option télécommunications ( ESIM ).



En 1970, il débute sa carrière chez ITT (International Telephone Telegraph ) où il occupe successivement les postes :Ingénieur bureau détudes, Ingénieur formation clients ( systèmes de télécommunication ), Chef de projet ( conception de centraux téléphoniques )

Ses missions lamènent à travailler à létranger (URSS, Mexique, Angleterre,).



En 1978, il obtient le diplôme dingénieur informaticien (CNAM ).



En 1980, il rejoint le GROUPE THOMSON comme

- Ingénieur Logisticien Système (formation et maintenabilité des systèmes de détection sous -marines).

Les projets le conduisent à travailler aux Etats Unis, en Australie, à Singapour, en Espagne

En 1985, il oriente sa carrière dans la gestion des ressources humaines. Il occupe les postes suivants :

- Responsable Ressources Humaines (conception et mise en place dun système recrutement dans une démarche qualité )

- Responsable de Personnel (gestion des compétences, des rémunérations, communication interne )



En 1991, il obtient un DESS Management des Ressources Humaines.



En 1992, il intègre le GROUPE COURTAUD comme Consultant en Ressources Humaines

( gestion de carrières, outplacement, formation management ).



En 1997, il termine une formation licence en psychologie.



En 1998, il crée une entreprise « AG CONSULTING » dont la vocation est daider les entreprises dans leurs projets de développement des Ressources Humaines : formation management, gestion de carrières, recrutement, coaching, outplacement .



Il est Praticien PNL (Programmation Neuro - Linguistique).

Il est membre de la Société Française de Coaching.

Il parle couramment anglais et espagnol