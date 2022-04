Antoine GAREL

Bonjour à tous et à toutes,



Ayant la double compétence technique et commerciale dans le domaine de l'éco-construction (plus particulièrement axée sur la performance énergétique des bâtiments) et dans le secteur du chauffage, je suis engagé dans la lutte contre les depenses energetiques. Ce secteur d'activité qui me passionne, comprend des enjeux majeurs et promet de fortes mutations à l'avenir.



Conseiller et prôner les solutions permettant de gagner en performance énergétique dans le bâtiment tout en allant dans le sens des objectifs du Grenelle de l'environnement (réduction de 38% des consommations du parc existant), sont les bases de mon expérience professionnelle.



Possédant un bon relationnel, étant rigoureux et professionnel dans mon travail, j'ai la réelle volonté de poursuivre dans cette activité. Régulièrement en veille réglementaire et technique sur mon secteur d'activité, ainsi que sur l'évolution du marché et de ses acteurs, je suis ouvert à toutes propositions.



Mes compétences :

Prospection terrain

Prospection téléphonique

Connaissance du marché

Gestion de projet

Communication

Chargé d'affaires

Commerce

Thermicien

Négociation commerciale

Réalisation de devis

Développement durable

Commerce B2B

Animation commerciale

Commercialisation des produits techniques