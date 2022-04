Depuis plus de 6 ans, j'évolue au sein du service achats de la société OET, entreprise spécialisée dans l'électricité et l'automatisme industriel.



Acheteur projets, je suis responsable du secteur industrie générale.



Par ailleurs, je suis en charge des achats sur l'ensemble des matériels et services IT, pour les besoins clients internes et externes.