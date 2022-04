Antoine GARNIER

L'objectif de Phar-Excel est de fournir une recommandation personnalisée et spécifique à la situation rencontrée par l'acquéreur et par le cédant en se mettant toujours à la place du pharmacien ET avec une volonté de transparence absolue.



Notre service se décline autour de 5 axes : l'analyse de la situation du pharmacien, de la situation géo-économique de l'emplacement à exploiter, l'audit des fondamentaux de l'officine, la simulation et analyse de viabilité de l'achat, et enfin du conseil liés à l'achat, l'installation et la gestion post-acquisition de l'officine.



Il faut parfois perdre un peu de temps pour en gagner beaucoup : griller les étapes mènent souvent à des désillusions et l'exhaustivité de notre démarche est un garde-fou contre les mauvaises surprises.

Nous sommes précurseurs dans le développement d'outils d'analyse de fonds de commerce d'officine mais également dans la pédagogie de nos supports qui permettent d'échanger plus efficacement sur les détails de l'acquisition.

Nous sommes indépendants mais reconnus par les institutions financières.

Nous faisons du cousu-main.



Pourquoi choisir Phar-Excel :

- parce que nous proposons les pharmacies comme celles dans lesquelles nous aurions pu nous installer,

- parce que nous faisons un audit antérieur à la proposition à la vente et après la valorisation du fonds de commerce ou des parts donc avec un consensus sur le prix de vente avec le cédant,

- parce que nous ne sommes pas une usine à transaction immobilière,



ON NE VEND PAS DES PHARMACIES, ON INSTALLE DES PHARMACIENS!



Mes compétences :

Négociation

Prospection commerciale

Analyse financière

Management d'équipe

Études marketing

Étude de marché