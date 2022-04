Antoine GASNOS

Au cours de mes 7 années d’expérience professionnelle en France et à l’étranger, j’ai exercé le métier de responsable administratif et financier sur des chantiers de construction, celui de contrôleur budgétaire sur un chantier de 358 millions d’euros puis de contrôleur de gestion pour une division qui construisait des usines de traitement d’eau. Ces expériences m’ont permis non seulement d’acquérir de solides connaissances dans ces domaines mais aussi de développer mes qualités de rigueur et mon sens de l’analyse.



Néanmoins, désireux d’exercer des fonctions plus opérationnelles, plus polyvalentes et plus riches en contacts humains, j’ai choisi de me réorienter vers un métier m’offrant des responsabilités plus diversifiées. Le secteur de l’Immobilier -qui me parait posséder des analogies avec celui des chantiers de travaux publics- suscite chez moi un réel intérêt. C’est en effet, un domaine d’activité en évolution constante tant sur le plan des techniques de construction que sur celui des produits proposés et qui de plus doit répondre à des enjeux économiques et politiques particulièrement importants dans la conjoncture actuelle.



Pour réussir au mieux dans ces nouvelles fonctions, j’ai décidé de suivre une formation spécifique. Le mastère spécialisé du MOGI a répondu parfaitement à mes attentes ; il m’a permis de parfaire mes connaissances de ce secteur et d’acquérir les techniques propres aux opérations immobilières.



Pour compléter cette formation théorique, j’ai choisi d’effectuer mon stage de fin de Mastère chez CBRE Artequation afin d’avoir une expérience opérationnelle dans le tertiaire. Ce poste m’a permis de prendre part à de nos nombreuses opérations de construction de bureaux à différents stades aussi bien en phase montage d’opération qu’en phase chantier (depuis le lancement jusqu’à la livraison).



Suite à cette expérience, j'ai intégré la société CBRE Workspace en tant que Responsable de Projets.





Mes compétences :

