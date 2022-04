Antoine GAUTHIER

Aujourd'hui en quatrième année (deuxième année de cycle ingénieur) au sein de l’Ecole Supérieure en Ingénierie de la Construction (ESITC Caen), j’ai pu acquérir une réelle approche dans le B.T.P. au niveau théorique et technique. J’ai également réalisé plusieurs stages et emplois saisonniers. Ces différentes expériences professionnelles m’ont beaucoup apportées d’un point de vue technique et humain pour savoir travailler en équipe. Être organisé, curieux et attentif m'ont permis de satisfaire l’équipe avec laquelle je travaillais.

Je recherche ainsi pour l'été 2016 un stage de trois mois en bureau d'études techniques afin de continuer d'enrichir ma formation et mon expérience professionnelle dans le domaine du bâtiment et des travaux publics.



Mes compétences :

RDM6

AutoCAD

Allplan

Topographie

Autodesk Robot

Sketch up

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Project

Visual Basic for Applications

Microsoft PowerPoint

LibreOffice

Tekla