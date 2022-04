Antoine GAYOU

Après une formation « Baccalauréat STI / Génie électronique » effectuée au Lycée Scientifique et Technologique Privé Ozanam à Lille, j’accompagne la croissance Wurth au sein de la division maintenance comme commercial BtoB, depuis l’année 2008 !



Basé dans le nord et tout particulièrement à Lille, je prospecte, gère et fidélise une clientèle de professionnels (artisan, PME/PMI) me permettant ainsi de côtoyer une clientèle des plus divers. Bien que principalement axé sur les ateliers de maintenance industriels mais aussi les services d’entretien des bâtiments et d'installations techniques des entreprises de restaurations, d’hôtels, entreprises de recyclage ainsi que des cliniques.



La vente avec wurth est un métier de conseil, à forte valeur ajoutée, basé essentiellement sur une gamme de produits se composant d'un assortiment complet de consommables pour les réparations ainsi que d’outillage d'entretien et de maintenance.



Ces sept années d’expérience sont jalonnées d’une constante progression de chiffres d’affaires grâce à une continuelle remise en cause afin de relever au quotidien le challenge suivant :



- Développer une véritable relation de partenariat et de proximité !





Mes compétences :

Maintenance industrielle

Industrie