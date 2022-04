Antoine GEST

J’apporte une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage aux services publics de l’eau et de l’assainissement, dans le but d’organiser un programme d’études et de travaux à la fois :

- Sécurisé sur les plans règlementaire, technique et économique

- Justement dimensionné pour en optimiser la mise en œuvre



Je propose une assistance conseil aux entreprises privées en matière de réponse aux marchés publics, pour leur permettre de maximiser les probabilités de succès sur appels d’offres, par :

- La valorisation des savoir-faire

- L’adaptation sur-mesure d’une réponse à un marché public de travaux



Pour cela, je m'appuie sur une expérience de plus de 12 ans en ingénierie des services publics de l'eau, en pilotage de projets et en développement des marchés publics.



Mes compétences :

Gestion de projet

Environnement

Management

Maitrise d'oeuvre

Assistance a maitrise d'ouvrage

Conseil

Developpement commercial