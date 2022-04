Antoine GIACOBBI

Projeteur CATIA V5 expérimenté domaine aéronautique, cherche a mettre à votre service ses plus de 15 années d'expérience dans le domaine aéronautique, avions, satellites, hélicoptères chez les plus grands comptes (Airbus, Alcatel, Alenia, Bombardier, Aérospatiale ...) en France et à l'étranger . Il saura faire profiter votre société de toutes ses expériences vécues afin d'enrichir la culture de votre entreprise et le savoir faire de vos spécialistes.

Vous pouvez me contacter au 06 14 62 49 45.



Mes compétences :

CATIA V5

Microsoft Word

EXEL