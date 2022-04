Antoine GIANSANTE

J'ai toujours été passionné par la création de projet.

J'ai beaucoup appris des agences Base Design, Mccann, Air, Kingdom Brussels et Cellule Verte pour lesquelles j'ai travaillé en tant que créatif et/ou designer.



Depuis 3 ans, je gère, seul ou en équipe différents projets culturels.

Avec mon frère, nous avons développé 3 services qui permettent un meilleur partage de l'information artistiques.



Je suis aussi responsable de communication & marketing pour Linea Femina qui produit et distribue des produits cosmétiques.



Je suis passionné par l'art, le design, les technologies et les expériences retail innovantes.



Mes compétences :

Marketing

Communication

Digital

Art