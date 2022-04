Antoine GIARD

Maîtrise d’outils et de techniques



• Informatique : Word, Excel, Notions de HTML/CSS, Java (Visual J++).



• Industriel : Programmation sous LabVIEW niveau "Basics II", microscope Optique, M.E.B. ,

tronçonneuse de précision, tronçonneuse à fils diamants , polisseuse automatique.



• Langues étrangères : Anglais courant, Notions d’anglais industriel

Coréen : Notion

Espagnol : Notion







Autres activités



• Décembre 2005, Novembre 2006, 2007, 2008, 2009 - Organisation de l’Agora du Cinéma Coréen à Rouen (projections de film coréen et conférences autour de quelques thèmes).

• Mars 2006, 2007 - Présentation du CESCC au Festival du Film Asiatique de Deauville

• Août 2005 - Voyage linguistique en Corée du sud.

Gestion du site internet de l'association des 'DongAri'de Rouen / de l'Agora du Cinéma Coréen:Array



• 10 ans dans le mouvement Scouts de France dont 2 ans animateur

- Juillet 2000 et Juillet 2001 : Encadrement de camps de vacances d’enfants.

- Juillet 1999 Lituanie Élaboration et réalisation d’un projet d’animation auprès de jeunes.



Mes compétences :

Instrumentation

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Adobe Dreamweaver

CSS 3

Adobe Illustrator

PHP

HTML 5

JQuery

JavaScript

Wordpress

Bootstrap

Prestashop