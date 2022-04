Antoine GILLET

Mes diverses expériences professionnelles me permettent de m'adapter rapidement dans un nouveau contexte, d'être polyvalent et d'avoir une rigueur et organisation dans mon travail.



Grâce à mes études en Commerce international et mes stages à l'étranger, j'ai une connaissance étendue dans ce domaine là, mais aussi en Marketing, spécialité suivie au cours de mes 3 années d'école de commerce à l'Inseec Bordeaux.



De plus, mes expériences en entreprise m'ont aussi permis d’engranger un savoir faire dans le milieu de l'événementiel.



Toujours à la recherche des meilleures opportunités pour m'enrichir professionnellement, vous pouvez me contacter à l'adresse mail suivante :



ant.gillet33@gmail.com



Mes compétences :

Commerce international

Relations internationales

Management

Marketing

Internet