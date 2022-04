Antoine GILLIOCQ

Je suis jeune diplômé de l' ENSIL (www.ensil.unilim.fr), en spécialité Electronique et Télécommunications.



J'ai un "scope" de compétences assez large puisque mon école est généraliste, et je suis notamment spécialisé dans les domaines de la programmation, des télécommunications, des réseaux et de l'électronique.



Mon objectif est de devenir chef de projet car j'aime les défis et les responsabilités.



Mes compétences :

Électronique numérique

Électronique analogique

Réseaux informatiques & sécurité

Programmation C / C++ / Java

Gestion De Projet