Antoine GLIKSOHN

Maîtrisant couramment le français, l'anglais et le russe, j'ai souhaité, dés l'obtention de mon diplôme d'ingénieur, me confronter au monde du travail à l'étranger. J'ai ainsi effectué une mission de deux ans à Moscou dans la branche ingénierie bâtiment du groupe FM Logistic.

De retour en France, fort d'une première expérience professionnelle très riche, j'ai fait le choix de me spécialisé dans le domaine ferroviaire et des transports urbains. J'ai ainsi rejoint la société EGIS Rail et participe maintenant au projet de passage en rames de 52m de la ligne 1 du métro de Lille.



Mes compétences :

Anglais

Civil Engineer

Engineering

English

French

Génie civil

Ingénieur Génie Civil

Italien

Railway

Russe

Tramway

Transports

Transports urbains

Gestion de projet

Qualité

Ingénierie

Management

Transport ferroviaire

Mobilité internationale

Gestion du risque

GED