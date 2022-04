Antoine GOBLET

Installé dans le secteur Maubeuge-Valenciennes Avesnois, je suis à l'écoute d'opportunités dans cette zone géographique.



Mes expériences professionnelles m'ont conduit à évoluer au sein de structures et secteurs d'activités variés (public et privé) tels que l'industrie (agroalimentaire, métallurgie), le transport public de voyageurs et au sein de la fonction publique territoriale (Centre de Gestion 76, SDIS du Nord)).



De nature discret et autonome, je veille à m'adapter en permanence à mes interlocuteurs et aux évolutions du monde du travail afin de mener à bien les missions qui me sont confiées toujours avec l'esprit d'initiative et d'innovation et à l'aide de mes capacités d'écoute et de pédagogie tout en m'appuyant sur les compétences de mes collaborateurs.



Je me tiens disponible pour tout échange professionnel, pour de simples questions ou pour envisager une éventuelle collaboration future.



Mes compétences :

Management de la qualité

Management de projet

Management de la santé et de la sécurité au t

Audit interne

Management transversal

Document Unique

Identification et analyse des risques

Formation Hygiène & Sécurité

HACCP

Microsoft Office