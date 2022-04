Antoine GODDEFROY

La centrale des entreprises : Un réseau national d’entreprises permettant de faire baisser les frais généraux des professionnels



La centrale des entreprises est une plateforme de référencement qui regroupe des PME, TPE et professions libérales leur permettant d'’économiser sur leurs frais courants. Les entreprises individuelles ou petites PME françaises peuvent ainsi acheter aux mêmes conditions qu’une entreprise du CAC 40.



Sans minimum de commande:



S'appuyant sur le même principe que les groupements d'achat de particuliers pour bénéficier par exemple de remises sur leur facture d'énergie, la Centrale des Entreprises est parvenue à négocier pour ses adhérents des accords cadres avec de nombreux fournisseurs et prestataires nationaux et internationaux de renom, grâce à l’effet de volume.



Tous les membres du réseau bénéficient en permanence des tarifs négociés avec les fournisseurs, et cela sans minimum de commande. Plus de 8000 produits et services sont concernés.





Des remises moyennes de 40 %



Tous les domaines sont concernés par ces accords : les fournitures de bureau, le transport, la location de matériel, la téléphonie, les imprimantes, les photocopieurs, les consommables, les assurances, l’intérim, la sécurité, l’énergie, le contrôle et la certification, les formations, l’achat et l’entretien des véhicules…



Un éventail évolutif, puisque de nouveaux fournisseurs sont régulièrement référencés dans le réseau.



Des conseillers techniques à la disposition des adhérents



Pour s'assurer que les achats répondent totalement aux besoins des adhérents, la Centrale des entreprises met à disposition des professionnels, des conseillers techniques chargés de les guider objectivement dans leurs choix de prestataires et de matériels, en particulier dans le domaine des standards téléphoniques et des photocopieurs.



Un accompagnement qui permet aux chefs d’entreprise de gagner un temps précieux dans la recherche des fournisseurs et les études tarifaires.





Qui peut intégrer le réseau?



Les TPE, PME, artisans et professions libérales peuvent rejoindre ce réseau et profiter pleinement de tous les accords conclus avec les fournisseurs. La seule obligation est que l’entreprise soit inscrite au registre français des métiers ou du commerce et des sociétés.





Fonctionnement



La rémunération de la Centrale des Entreprises se fait essentiellement par les cotisations, ce qui permet de conférer un maximum de remises fournisseurs aux adhérents. La cotisation est fonction du nombre de salariés de l’entreprise. Cette cotisation est symbolique comparativement aux économies réalisées.



Les entreprises qui rejoignent le réseau réalisent des milliers voire des dizaines de milliers d’euros d’économies chaque année.





