Antoine GODIN

Ingénieur en environnement et développement durable, spécialisé dans la gestion des déchets et l'éco-conception, je souhaite trouver un poste de chargé de mission ou de projet, d'animateur environnement ou de responsable SME dans le domaine de l'industrie dans la région rennaise.

J'ai une année d'expérience en tant que chargé de projet dans un grand groupe industriel et ai acquis des connaissances pointues en droit de l'environnement et en méthodes de traitement et de valorisation des déchets.



Mes compétences :

Assimiler et mettre en pratique des connaissances

Analyser et améliorer des procédés de traitement

Réaliser des Analyses de Cycle de Vie

Mettre au point un parcours de collecte déchets

Mettre en œuvre une démarche d'éco-conception

Maîtriser les systèmes de management environnement

Assurer une veille technique et réglementaire

Connaître les réglementations et normes (ISO14001)