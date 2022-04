Antoine GOETHALS

Curieux et créatif. Pertinent et réfléchi dans mes décisions et propositions. J'adopte une vision complète et à long terme de mes projets professionnels et personnels en m'appuyant sur mes formations et goûts très variés.

Mon portfolio sur http://www.artantoine.com/



Mes compétences :

Programmation objet

Énergies Renouvelables

VBA macro Excel

Javascript

PHP

Marketing stratégique

SVG

Web design

Microsoft Office

Adobe

MySQL