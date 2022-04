Antoine GOLAY

Je suis employé de commerce polyvalent. Pendant plusieurs années au sein du Service comptabilité

d’une multinationale, j’ai été chargé de la saisie et de l’analyse des paiements clients, relances et renseignements commerciaux, mais également de la gestion et du contrôle de la facturation, de la documentation technique et des tarifs.



Je travaille actuellement dans une petite société de réparations et poses de stores pour seconder le

patron dans les diverses tâches administratives.



J’ai de bonnes connaissances des outils informatiques MS-Office.



Je suis orienté service, apprécie beaucoup les contacts et la discrétion a toujours été une qualité remarquée chez moi.









Mes compétences :

Discrétion et ponctualité

Rigueur dans le travail