Antoine GONIN

Après des études culturelles générales, je me suis peu à peu spécialisé dans la communication.



Au fil des expériences, j'ai en effet exercé les fonctions de :



- chargé de diffusion au sein du festival Polar dans la Ville (Saint-Quentin-en-Yvelines, 78)

> organisation de la diffusion des supports de communication auprès d'une cinquantaine de partenaires



- assistant de communication à la Merise(Trappes, 78)

> relances presse et radio, rédaction de différentes brochures, organisation de la diffusion des supports de communication sur le territoire



- chargé de communication au Scarabée (La Verrière, 78)

> prise en main de l'ensemble de la communication du lieu, relation étroite avec la direction et le graphiste, suivi des impressions et diffusion



- chargé de communication au Tamanoir (Gennevilliers, 92)

> conception de la communication du lieu : graphisme, rédaction, relations presse, diffusion, accueil, participation à l'organisation des manifestations



- chargé de communication au Conservatoire "Henri Dutilleux" (Clamart, 92)

> idem



En parallèle, je me suis intéressé de près au graphisme, en concevant divers supports de communication pour des associations et des entreprises privées (tracts, brochures, création de logo et de charte graphique).



Jusqu'à présent cantonné au secteur culturel, je tend à m'ouvrir vers des expériences différentes : collectivités territoriales et secteur privé.



Logiciels utilisés : Photoshop, InDesign



Formation CNFPT en 2012 sur l'élaboration du plan de communication

Formation CNFPT en 2011 sur l'utilisation de InDesign



Mes compétences :

Communication

Culture

Evénementiel

Graphisme

Musique