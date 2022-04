Antoine GORETTI

Je ne m'appelle pas Henry. Je ne sais pas tout faire et je n’ai encore presque rien vu. (Je ne suis ni omnipotent ni omniscient.) En revanche, ce que je sais faire, je le fais bien.



Je ne parle ni l’espagnol, ni le russe et encore moins le chinois,mais je désire sincèrement apprendre. Ma mère étant italienne, je parle relativement bien cette langue. Pour avoir vécu un an en Ecosse, je parle aussi l’anglais. Je ne suis jamais allé ni au Brésil, ni en Argentine, ni en Australie, mais j’envisage tous ces voyages très sérieusement.



Je ne sors pas de Maths Sup/Maths Spé et je ne rentrerai probablement pas à l’ENA mais j’ai néanmoins beaucoup appris lors de mon DUT techniques de commercialisation à l’IUT de Troyes et de mes « Business Studies » à Glasgow.



Par ailleurs, j’approfondis actuellement mes connaissances en communication en 3ème Année à l’Institut Supérieur de la Communication de Montpellier. Je n’ai jamais travaillé pour un journal, mais j’ai toujours rêvé d’être journaliste. Je ne suis pas né avec une intelligence supranormale, je n’ai jamais sauté de classe, et je n’ai jamais aimé jouer au Trivial mais je m’intéresse beaucoup aux actualités puisque je lis régulièrement «Le Monde», Et suis abonné au «Time»



Je suis travailleur, passionné de politique, et j’adore les animaux(c’est mon coté Brigitte Bardot). Je passe beaucoup de temps à écouter Jean Michel Aphatie et je n’aime pas être dérangé quand je lis du Jean D’Ormesson.



Mes compétences :

Communication

Conception

Conception rédaction

Créatif

Rédaction