Antoine GOSSET

Passionné par les nouvelles technologies et notamment par l'informatique, j'ai pu acquérir personnellement et professionnellement de bonnes connaissances dans des domaines clés du secteur IT.



J'ai un profil transverse (systèmes, réseaux, virtualisation, stockage, sécurité, base de données et supervision) qui me permet d'avoir un bon esprit d'analyse face aux évolutions et aux problèmes qui peuvent se poser dans une infrastructure complexe.



J'aime prendre plaisir dans tout ce que je fais, dans la bonne humeur, et avec des collaborateurs compétents et conscients de l'importance d'avancer vite et bien dans un domaine qui est en perpétuelle évolution.



Mes compétences :

Linux

Stockage

Windows

Virtualisation

Eai

Open source

Production

J2EE

Supervision

PCA/PRA

Sécurité

Shell

Management

Business Intelligence

Gestion de projet

Bureautique

Administration système

Administration de bases de données

Administration réseaux