Antoine GRACY

Jeune diplômé d'un master physique et ingénierie des matériaux pour la microélectronique et les nanotechnologies, je cherche un poste d'ingénieur en R&D, Process ou caractérisation (contrôle qualité), je reste ouvert à toute autre proposition. Je suis aussi à la recherche d'une thèse dans les même domaines.

Je suis motivé, rigoureux et j'aime le travail en équipe.



Mes compétences :

Physique des matériaux

Process

Modélisation

Semiconducteurs