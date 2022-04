Antoine GRANDON

Embauché comme chargé d'études SIG chez Lyonnaise des eaux France suite à l'obtention de mon master 2 en analyses territoriales, j'ai depuis pris un poste de chef de projet en performance hydraulique. Mes missions se situent au carrefour de l'analyse spatiale, de l'ingénierie projet et de l'étude hydraulique.

Je suis à l'écoute d'opportunités pour prendre un poste de chef de projet avec management d'équipe dans le domaine des énergies et du développement durable.



Mes compétences :

Gestion de projet

Sphinx

QGIS

Adobe Illustrator

Administration de bases de données

ArcGIS

Visual Basic for Applications

Microsoft Access

Microsoft Office

APIC

Gestion budgétaire