Antoine GRIFFARD

Développeur Microsoft .NET depuis 2004.



Compétences :

Framework .NET

C#, VB.NET

Visual Studio

SQL Server

ASP.NET, HTML, CSS, Javascript

Team Foundation Server

Windows Server

IIS

Office



Certifications, Titres :

Microsoft Most Valuable Professionnal

Microsoft Cerfified Technology Specialist Web Applications

Microsoft Cerfified Professionnal Developper



Mes compétences :

ASP.NET

Microsoft SQL Server

C#