Antoine Guichard - 59 ans - titulaire d’une maitrise de Droit des Affaires et d'un DESS de Fiscalité Appliquée - a exercé des fonctions de direction administrative et financière et de direction générale au sein d'importants groupes multinationaux de services bancaires et financiers tant en France, en Europe qu'en Amérique du Nord. Il a également été Secrétaire Général au sein d’un cabinet d'avocats parisien.



Antoine Guichard est Membre d’Honneur du Cercle des Secrétaires Généraux et Offices Managers de cabinets d'avocats, dont il a été le Secrétaire Général pendant 3 ans.