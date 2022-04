Antoine GUILLAUBEY

En recherche d'une nouvelle alternance pour préparer un Master de Manager en Aménagement et Promotion Immobilière dispensé par l'Ecole Supérieur des Professions Immobilières (ESPI).



Après 2 ans en alternance dans le domaine de l'administration de bien, je suis aujourd'hui dans la prospection et le developpement foncier pour le compte d'une société vouée à se faire connaître. Fort de mes compétences en administrations de bien, je met mes connaissances au service de la conception d'immeuble agréable à vivre pour les utilisateurs et respectueux de l'environnement.



Mes compétences :

Gestion de projet

Droit de l'immobilier

Négociation

Immobilier

Service clients

Sketchup

Microsoft office